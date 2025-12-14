Nel controllo sull' occupazione abusiva a Torino Mirafiori Sud spunta un latitante | deve scontare dieci anni di carcere arrestato

Durante un'operazione di controllo a Torino Mirafiori Sud, gli agenti della polizia hanno arrestato un uomo di 34 anni, latitante dal 2018, con un ordine di carcerazione per un cumulo di pene di sette anni. L'uomo, di etnia sinti, era ricercato da anni e finalmente è stato catturato nella notte del 4 dicembre 2025.

Nella notte dello scorso 4 dicembre 2025 gli agenti delle volanti della polizia di Stato di Torino hanno arrestato un italiano di 34 anni di etnia sinti che risultava irreperibile dal 2018 e che era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Asti per cumulo pene di sette anni e. Torinotoday.it CHIANCIANO: CONTRASTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA e OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALBERGHI DISMESSI - A Chianciano Terme si intensifica l’azione di contrasto all’immigrazione clandestina, al degrado urbano e all’occupazione abusiva di strutture alberghiere dismesse. oksiena.it OCCUPAZIONE Vieste. Lido San Lorenzo, proprietari replicano al sindaco: “Nessuna occupazione abusiva, autorizzazioni ignorate” - Secondo i gestori, si tratta di un travisamento sul piano giuridico e amministrativo, finalizzato a sottrarre l'area a loro disposizione ... statoquotidiano.it

È il caso limite del controllo di velocità effettuato la scorsa notte sull'autostrada A1 - facebook.com facebook

Perché Mosca vuole ottenere il controllo sul Donbass? ? l.euronews.com/LafZ x.com

© Torinotoday.it - Nel controllo sull'occupazione abusiva a Torino Mirafiori Sud spunta un latitante: deve scontare dieci anni di carcere, arrestato

Shock in Diretta! La Verità Sull'Occupazione Abusiva Che Nessuno Racconta

Video Shock in Diretta! La Verità Sull'Occupazione Abusiva Che Nessuno Racconta Video Shock in Diretta! La Verità Sull'Occupazione Abusiva Che Nessuno Racconta