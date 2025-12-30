Manovra 2026 approvata in via definitiva | taglio Irpef pensioni e nuove regole per famiglie e imprese Le novità da 22 miliardi operative dal primo gennaio
La Manovra 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera, prevedendo interventi per 22 miliardi di euro in arrivo dal primo gennaio. Tra le misure principali ci sono il taglio dell’Irpef, nuove regole per pensioni, famiglie e imprese. La legge mira a riformare diversi settori, con un’attenzione particolare alla sostenibilità fiscale e alla crescita economica del paese.
La Camera ha approvato in via definitiva la manovra da 22 miliardi con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astensioni. Il provvedimento introduce modifiche che riguardano fisco, lavoro, pensioni e settori produttivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
