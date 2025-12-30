Manovra 2026 approvata in via definitiva | taglio Irpef pensioni e nuove regole per famiglie e imprese Le novità da 22 miliardi operative dal primo gennaio

La Manovra 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera, prevedendo interventi per 22 miliardi di euro in arrivo dal primo gennaio. Tra le misure principali ci sono il taglio dell’Irpef, nuove regole per pensioni, famiglie e imprese. La legge mira a riformare diversi settori, con un’attenzione particolare alla sostenibilità fiscale e alla crescita economica del paese.

Manovra 2026, via libera definitivo, la Camera approva con 216 sì: le prime parole di Giorgia Meloni e la dura reazione delle opposizioni - L’ok è arrivato dopo la maratona notturna e la pausa di questa mattina. notizie.it

Manovra, c’è il via libera definitivo: approvata con 216 sì - Si tratta del via libera definitivo da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. unionesarda.it

Cosa contiene la MANOVRA 2026 del Governo Meloni: bonus, tasse, pensioni | The Essential

È stata appena approvata in via definitiva la manovra 2026, cha ha ricevuto l'ok definitivo alla Camera. Tra le misure più dibattute ci sono quelle che riguardano le pensioni. Vediamo quali sono tutte le principali misure nel capitolo pensioni: https://fanpa.ge/gp - facebook.com facebook

