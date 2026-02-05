Clochard trovato morto in centro a Milano | i numeri della strage invisibile del gelo

Questa notte, in via dell’Aprica a Milano, un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto. La scoperta è avvenuta davanti alle sedi di Il Giornale e Libero. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo e confermare se il freddo abbia contribuito alla tragedia. Questa morte si aggiunge a una lunga lista di persone che ogni inverno perdono la vita per il gelo, spesso invisibili e dimenticate.

Il ritrovamento nella notte in via dell'Aprica. Nel corso della serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, un uomo senza fissa dimora è stato trovato privo di vita in via dell'Aprica, davanti alle sedi de Il Giornale e Libero, a Milano. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, elemento che ha portato gli inquirenti a escludere, almeno in prima battuta, cause traumatiche. L'allarme dei passanti e l'intervento dei soccorsi. Secondo quanto emerso, il corpo è stato scoperto intorno alle 23:30, quando alcuni passanti hanno segnalato al 118 la presenza di un clochard riverso in un giaciglio di fortuna sul marciapiede.

Un uomo senza casa è stato trovato morto ieri sera in via dell’Aprica, nel cuore di Milano.

#Milano-Stazione Centrale || Un uomo di 25 anni senza casa è stato trovato morto questa mattina vicino alla stazione Centrale di Milano.

