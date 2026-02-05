Clochard trovato morto in centro a Milano è il sesto | i numeri della strage invisibile del gelo

Un uomo senza casa è stato trovato morto ieri sera in via dell’Aprica, nel cuore di Milano. È il sesto decesso per il gelo in città in poche settimane. La vittima, ancora senza identità nota, è stata trovata senza vita all’alba, mentre le temperature si abbassavano ancora di più. La polizia ha avviato le indagini, ma intanto cresce il numero delle persone senza tetto che cercano riparo nelle strade, rischiando la vita.

Ieri sera un altro clochard è stato trovato morto in via dell'Aprica, in centro a Milano, a causa del gelo. Non è il primo a “morire di freddo”: i numeri dei decessi da inizio anno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milano Gioco

#Milano-Stazione Centrale || Un uomo di 25 anni senza casa è stato trovato morto questa mattina vicino alla stazione Centrale di Milano.

Nella mattina di martedì 3 febbraio, un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto vicino all'Esselunga di viale Cassala a Milano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Gioco

Argomenti discussi: Ragazzo trovato morto davanti alla Stazione Centrale di Milano: quarta vittima del freddo; Milano, clochard trovato morto in piazza Luigi di Savoia, vicino alla stazione Centrale: dimostra circa 25 anni, è spirato nella notte in un giaciglio in strada; Clochard trovato morto tra i negozi. Quinta vittima del freddo dall’inizio del 2026 a Milano; Milano, clochard trovato morto per il freddo in viale Cassala: è il quinto del 2026.

Un clochard è stato trovato morto a Milano, è il quinto caso: indagini in corso per stabilire la causaUn altro clochard è stato trovato morto a Milano. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle 9 del mattino. Il corpo si trovava in viale Cassala. Sul posto sono ... fanpage.it

Clochard morto per il freddo: è il secondo in meno di 48 ore a MilanoL’uomo è stato trovato in via dell'Aprica, in zona Lancetti. Da gennaio sono sei i senza dimora deceduti. La maggior parte di loro non ha ancora un nome ... ilgiorno.it

Taranto – Trovato un uomo senza vita in zona viale Virgilio Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente un clochard, di origine nordafricana, è stato rinvenuto in una stradina laterale nei pressi di viale Virgilio, a ridosso dell’ex Hotel Palace. Sul posto son facebook

Milano, clochard trovato morto vicino alla stazione Centrale: dimostra circa 25 anni, trovato in un giaciglio in strada x.com