I semi dell’innovazione Le sfide di Agrofutura tra clima e biodiversità

di Gaia Papi AREZZO Arezzo si prepara ad accendere i riflettori sull’agricoltura del futuro. Oggi la città ospita la tappa conclusiva di Agrofutura, il progetto multicanale di Qn Quotidiano Nazionale che negli ultimi mesi ha attraversato Emilia-Romagna e Toscana trasformando il dibattito sul cibo in un laboratorio itinerante di innovazione, analisi economica e partecipazione. Il progetto è diventato una piattaforma di confronto con numeri significativi: 365mila visualizzazioni online, oltre duemila partecipanti dal vivo, 87 relatori e 11 partner. L’iniziativa è sostenuta dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e, per la tappa aretina, dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

