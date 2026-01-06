Volontariato al Parco delle Foreste Come proteggere la biodiversità
Il Volontariato al Parco delle Foreste delle Casentinesi offre l’opportunità di contribuire alla tutela della biodiversità locale. Attraverso attività di presidio e cura del territorio, i volontari supportano la conservazione di ambienti naturali e specie protette. Per il 2026, il progetto si rinnova, invitando chi desidera impegnarsi concretamente nella salvaguardia di un patrimonio naturale unico nel suo genere.
PRATOVECCHIO Riparte anche per il 2026 il Volontariato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E’ già sono arrivate le prime domande. Lo scorso anno ad ogni turno hanno partecipato circa una ventina di persone provenienti da tutta la penisole per un totale di circa duecento volontari in tutto l’arco dell’anno. Uomini e donne di ogni età che si sono rimboccati le maniche per contribuire alla manutenzione dell’area protetta. Tanti turni distribuiti in tutto l’arco dell’anno per vivere un’esperienza unica in un territorio ammantato di foreste secolari, attraverso la quale ogni volontario potrà partecipare attivamente a progetti di promozione e conservazione della natura del Parco e dei Carabinieri Forestali: dalla manutenzione di sentieri e piccole strutture dell’ente, al controllo del territorio, al monitoraggio della fauna, all’assistenza ai visitatori e varie altre mansioni utili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
