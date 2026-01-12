Javier Girotto | La musica è come la vita | è fatta di incontri nel cercare sempre nuove strade e nuove emozioni
Javier Girotto, rinomato talento internazionale del sax, sarà ospite della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra il 8 gennaio al Palacultura di Messina, in occasione del concerto
Il “pasionario” talento mondiale del sax, Javier Girotto, ospite speciale della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra in occasione dell’entusiasmante concerto Open To Enrico (dedicato al musicologo Enrico Vita) l’8 gennaio al Palacultura a Messina.Lei ha vissuto fra due continenti: la formazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Javier Girotto e Fabrizio Bosso a Roma con i Latin Mood - Tornano a Roma i Latin Mood, la formazione guidata dal trombettista Fabrizio Bosso e dal sassofonista Javier Girotto. ansa.it
Roma Jazz Festival, extra con Javier Girotto e Giovanni Guidi - Il Roma Jazz Festival 2025, chiuso il 23 novembre dalla star americana Cècile McLorin Salvant, torna a sorpresa all' Auditorium Parco della Musica con due produzioni speciali a ... msn.com
Girotto festeggia 30 anni di musica. Il Mundus arriva a Villa Spalletti - La rassegna Mundus è stasera alle 21,30 alle Scuderie di Villa Spalletti, a San Donnino di Casalgrande, con il concerto "Trenta" di Javier Girotto (foto) e Aires Tango. ilrestodelcarlino.it
Messina, la Filarmonica Laudamo rende omaggio a Enrico Vita tra jazz e improvvisazione Giovedì 8 gennaio al Palacultura il concerto dedicato al critico e docente, sul palco la Creative Orchestra con Javier Girotto, diretta da Luciano Troja e Giancarlo Mazzù.. - facebook.com facebook
