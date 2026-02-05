Classifica delle compagnie aeree europee | quali voli sono davvero i più affidabili e quelli più problematici

Un’indagine recente ha messo sotto la lente le compagnie aeree europee per capire quali sono davvero affidabili e quali invece hanno più problemi. La società AirAdvisor ha analizzato i dati del 2025 e ha stilato una classifica che evidenzia i vettori più e meno affidabili. Per i passeggeri, non si tratta solo di arrivare a destinazione, ma anche di vivere un’esperienza senza sorprese o ritardi eccessivi. La ricerca mostra chiaramente quali compagnie si comportano meglio e quali invece devono migliorare.

**Le compagnie aeree europee, classificate per affidabilità e qualità del servizio: la nuova analisi AirAdvisor rivela i vettori più e meno affidabili del 2025** Un volo non è soltanto un mezzo di trasporto tra due città: è un'esperienza. E, come tale, può diventare un'esperienza positiva o negativa, in base a una serie di fattori. A partire dal comfort, all'orario, fino al comportamento dell'equipaggio, ogni aspetto conta. A questo punto, l'analisi realizzata da AirAdvisor – con un campione di 7,6 milioni di voli, quasi un milione di recensioni e 15 compagnie europee analizzate – assume un valore fondamentale per i viaggiatori.

