Quali sono le compagnie aeree più economiche d'Europa nel 2025

Tra tariffe aumentate e costi extra sempre più diffusi, AirAdvisor analizza le compagnie aeree e rivela quali permettono davvero di volare spendendo meno nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Asserzioni ambientali ingannevoli, 21 compagnie aeree europee si sono impegnate a smettere. L’iniziativa arriva in seguito al confronto con la Commissione Ue e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Vai su X

