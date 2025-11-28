Controlli a tappeto ai negozi a Castel Volturno | elevati 30mila euro di multe ed emesse sette ordinanze di chiusura

Quasi 30mila euro di multe, due sequestri penali e sette ordinanze di chiusura: è il bilancio dei controlli effettuati nel mese di novembre dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno. L’attività ispettiva ha portato alla luce diverse irregolarità, in particolare esercizi commerciali e produttivi che operavano senza le necessarie autorizzazioni. Controlli a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Controlli a tappeto ai negozi a Castel Volturno: elevati 30mila euro di multe ed emesse sette ordinanze di chiusura

