Teatro Storchi il 2026 inizia nel segno dell' operetta Cin-ci-là
Domenica 4 gennaio alle ore 16 il Teatro Storchi di Modena ospita Cin-ci-là, l’operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, una fra le più note del repertorio italiano. Con la sua struttura musicale immediata e il registro narrativo leggero che caratterizza il genere, il titolo continua ancora. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
