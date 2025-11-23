Alla Reggia di Venaria il Gran Ballo delle debuttanti con le scarpette rosse

AGI - La Reggia di Venaria Sabauda a Torino, una delle residenze dei Savoia parte del sito seriale Unesco iscritto alla Lista del Patrimonio dell'umanità dal 1997, è tornata a ospitare per il sesto anno consecutivo il Gran Ballo della Venaria Reale, organizzato nell'ambito del progetto ‘Vienna sul Lago’, giunto alla sua XXIX edizione. Si tratta del progetto di formazione, cultura e solidarietà patrocinato dalle più alte istituzioni italiane e internazionali. Nella magnifica Galleria Grande, il tradizionale Gran Ballo ha riportato sabato sera al centro il tema della lotta alla violenza contro le donne, alla vigilia della Giornata internazionale del 25 novembre. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alla Reggia di Venaria il Gran Ballo delle debuttanti (con le scarpette rosse)

