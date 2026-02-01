Da anni gli abitanti e i commercianti di via Cadorna chiedono interventi sul ponte. Ora, un esposto alla Corte dei Conti riaccende i riflettori sulla gestione dei fondi pubblici. Da 800mila euro a oltre 5 milioni di euro, ma il ponte continua a essere un problema: crepe, lesioni e un asfalto dissestato. L’opposizione si scaglia contro l’Amministrazione, accusandola di aver sprecato soldi senza risolvere il problema. La situazione, ormai insostenibile, richiede interventi urgenti prima che si verifichi

Tutti insieme contro l’Amministrazione per il ponte di via Cadorna. Dal 2019 – sostiene l’opposizione – si spendono soldi che non sembrano investiti bene, visto che il sovrappasso resta ammalorato, bisognoso di interventi decisivi. Come quelli che si dovranno fare. Quando però, al momento non si sa. E neppure come, visto il succedersi di progetti più o meno definitivi con la Soprintendenza che spesso si è messa in mezzo, i tempi lunghi di chiusura e i disagi ballerini sempre contestati nonché i costi lievitati. Proprio dei costi, ma non solo, parlano i consiglieri di opposizione uniti su questo argomento vitale per la città, annunciando un esposto alla Corte dei conti perché, come ha detto Simone Beretta (Noi Moderati), "si dovrebbe spiegare come mai da un progetto da 800mila euro si passa a uno definitivo da cinque milioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esposto alla Corte dei conti: "Da 800mila euro a 5 milioni. Ma il ponte resta disastrato"

Il Pd di Montesilvano ha presentato un esposto alla Corte dei Conti in merito alle opere Pnrr, evidenziando variazioni di bilancio per 3 milioni di euro di fondi extra.

Valutiamo l'esposto alla Corte dei Conti riguardo al progetto della piscina olimpionica di Iolo.

