Cielo di febbraio | luna pianeti e congiunzioni da non perdere Giove protagonista tornano Venere e Orione

Febbraio porta un cielo ricco di spettacoli, con la luna, i pianeti e le congiunzioni che si susseguono nel corso del mese. Giove si fa notare come protagonista assoluto, mentre tornano in scena Venere e Orione, regalando agli appassionati di astronomia momenti da non perdere. Anche se è il mese più breve dell’anno, offre comunque osservazioni interessanti per chi guarda verso il cielo.

Il mese di Febbraio è noto per essere breve, ma sa offrire spettacoli ricchissimi dal punto di vista astronomico. L’aria fredda e spesso più secca rende molte notti limpide e trasparenti, ideali per osservare stelle e pianeti. Nel 2026 il mese si è aperto con la Luna piena della Neve, chiamata così nelle tradizioni nordamericane perché associata al periodo più nevoso e duro dell’inverno. Man mano che febbraio avanza, assistiamo al ritorno di Venere nel cielo della sera, la possibilità di osservare Mercurio in condizioni favorevoli, nonché un scenografico avvistamento di Saturno a fine mese. Il Sole a febbraio: più luce e giornate che si allungano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

A gennaio, gli appassionati di astronomia possono osservare diversi eventi significativi, tra cui la Luna del Lupo del 3 gennaio e l’opposizione di Giove il 10 gennaio, che sarà visibile per tutta la notte.

Un pomeriggio e una serata dedicati a un trekking a Monte Catalfano, osservando la congiunzione tra Luna e Giove.

