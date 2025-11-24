Costellazioni pianeti e stelle | al Museo della Scienza si esplora il cielo di notte
Sabato 29 e domenica 30 novembre al Museo della Scienza arriva un weekend speciale con una nuova offerta di Playlab, lo spazio-gioco per bambini e bambine.La nuova attivitàLo spazio ospiterà infatti una nuova attività in cui i bambini e le bambine potranno scoprire come si vede il cielo di notte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
