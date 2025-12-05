Rottamazione quater il 9 dicembre ultimo giorno per pagare la rata | ecco come mettersi in regola
Rottamazione quater scaduta il 30 novembre scorso, conto alla rovescia per il pagamento della rata. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il prossimo 9. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
