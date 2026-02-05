ciclone harry stop per il 2026 al pagamento dei canoni demaniali marittimi in sicilia

La Regione Sicilia ha deciso di sospendere il pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime fino al 2026. La misura riguarda tutte le imprese e i cittadini che possiedono concessioni lungo le spiagge dell’isola. La decisione mira a dare sollievo ai titolari di concessioni colpiti dalla crisi e dai rincari. Nei prossimi mesi, gli uffici regionali dovranno definire le modalità pratiche di questa sospensione. Per ora, gli operatori del settore aspettano chiarimenti su come funzionerà concretamente la misura.

Arriva dalla Regione lo stop per il 2026 al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime di tutta la Sicilia. Lo stabilisce un decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente. Nello specifico, l'esenzione straordinaria dal pagamento è rivolta alle concessioni con finalità turistico-ricreative, sportive, della nautica da diporto, della cantieristica navale e a quelle che si trovano nelle aree portuali interessate dal passaggio del ciclone Harry. Una misura del valore di circa 10 milioni di euro, prevista dalla legge voluta dal governo Schifani e approvata all'unanimità dall'Ars lo scorso 30 gennaio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Ciclone Harry

Agrippino Castania approva la sospensione delle rate dei mutui per le zone colpite dal maltempo in Sicilia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ciclone Harry

