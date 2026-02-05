Ciclone Harry dalla Regione stop per il 2026 al pagamento dei canoni demaniali marittimi

La Regione Sicilia ha deciso di sospendere i pagamenti dei canoni demaniali marittimi fino al 2026. La misura riguarda tutte le concessioni lungo la costa dell’isola e mira ad alleggerire le imprese e i titolari di concessioni che stanno vivendo un momento difficile. La decisione arriva in un periodo complicato, con il settore che chiede aiuti e semplificazioni. Ora si attende il decreto ufficiale che formalizzerà questa sospensione.

Arriva dalla Regione lo stop per il 2026 al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime di tutta la Sicilia. Lo stabilisce un decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente. Nello specifico, l'esenzione straordinaria dal pagamento è rivolta alle concessioni con finalità turistico-ricreative, sportive, della nautica da diporto, della cantieristica navale e a quelle che si trovano nelle aree portuali interessate dal passaggio del ciclone Harry. Una misura del valore di circa 10 milioni di euro, prevista dalla legge voluta dal governo Schifani e approvata all'unanimità dall'Ars lo scorso 30 gennaio.

