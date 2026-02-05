Ciclone Harry stop ai canoni demaniali marittimi nel 2026 | la decisione della Regione Siciliana

La Regione Siciliana ha deciso di sospendere i pagamenti dei canoni demaniali marittimi per il 2026. La misura riguarda tutto il territorio regionale e mira a dare un sollievo alle imprese e ai cittadini che operano lungo le coste. La decisione arriva in un momento di incertezza e vuole aiutare chi si trova a fare i conti con le difficoltà economiche.

Sospensione dei pagamenti decisa dalla Regione Siciliana. La Regione Siciliana ha disposto la sospensione del pagamento dei canoni demaniali marittimi per l'anno 2026 su tutto il territorio regionale. Il provvedimento è contenuto in un decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, adottato in risposta ai gravi danni causati dal passaggio del ciclone Harry. Chi beneficia dell'esenzione. L' esenzione straordinaria riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, sportive, legate alla nautica da diporto, alla cantieristica navale e quelle situate nelle aree portuali colpite dal ciclone.

