Ciclone Harry la Regione cancella i canoni demaniali per il 2026

Da agrigentonotizie.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Sicilia ha deciso di cancellare i canoni demaniali per il 2026. La misura riguarda tutte le concessioni demaniali marittime dell’isola e mira a dare respiro agli operatori del settore, colpiti dalle conseguenze del maltempo. La decisione arriva inaspettata e sarà valida per tutto il prossimo anno.

Arriva dalla Regione lo stop per il 2026 al pagamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime in tutta la Sicilia. A stabilirlo è un decreto dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, emanato dopo i danni provocati dal ciclone Harry lungo le coste dell’Isola.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Ciclone Harry

Ciclone Harry, dalla Regione stop per il 2026 al pagamento dei canoni demaniali marittimi

La Regione Sicilia ha deciso di sospendere i pagamenti dei canoni demaniali marittimi fino al 2026.

Ciclone Harry, stop per il 2026 al pagamento dei canoni demaniali marittimi in Sicilia

La Regione Sicilia ha deciso di sospendere il pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime fino al 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Avviso pubblico Contributi straordinari per danni causati dal Ciclone Harry; RACCOLTA FONDI EMERGENZA CICLONE HARRY: ECCO l’IBAN DA UTILIZZARE; Ciclone Harry: una cabina di regia coordinata con la Protezione civile guiderà la ricostruzione. Todde: Dobbiamo lavorare sempre di più sulla prevenzione; Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e Sardegna.

ciclone harry la regioneCiclone Harry, dalla Regione stop per il 2026 al pagamento dei canoni demaniali marittimiArriva dalla Regione lo stop per il 2026 al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime di tutta la Sicilia. Lo stabilisce un decreto dell’assessorato regionale del Territorio e ... siracusanews.it

ciclone harry la regioneCiclone Harry, dalla Regione arrivano i primi aiuti: pronto un bando, ecco chi potrà fare domandaStanziati 40,8 milioni. Schifani: Le risorse si sommano ai 50 milioni già stanziati dalla Giunta. L'Ars approva con voto segreto un ordine del giorno per destinare alla ricostruzione parte dei fondi ... palermotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.