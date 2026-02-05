Ciclone Harry la Regione cancella i canoni demaniali per il 2026

La Regione Sicilia ha deciso di cancellare i canoni demaniali per il 2026. La misura riguarda tutte le concessioni demaniali marittime dell’isola e mira a dare respiro agli operatori del settore, colpiti dalle conseguenze del maltempo. La decisione arriva inaspettata e sarà valida per tutto il prossimo anno.

Arriva dalla Regione lo stop per il 2026 al pagamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime in tutta la Sicilia. A stabilirlo è un decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente, emanato dopo i danni provocati dal ciclone Harry lungo le coste dell'Isola.

