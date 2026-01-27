Ciclone Harry i soldi siciliani per il Ponte finanzieranno la ricostruzione

L’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera a un ordine del giorno che chiede di rivedere l’uso dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina. I soldi, provenienti dalla Regione Sicilia, potrebbero essere impiegati per la ricostruzione di infrastrutture danneggiate dal ciclone Harry. La proposta arriva dai deputati di Sud Chiama Nord, che vogliono che il governo regionale riassegni le risorse per interventi più urgenti e concreti nell’isola. Ora si attende una decisione definitiva dalla Regione.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato oggi l’Ordine del Giorno presentato dai deputati di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, che impegna il Governo regionale a procedere alla riprogrammazione delle risorse FSC destinate al Ponte sullo Stretto di Messina per.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto

L’Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di riassegnare i fondi del FSC, originariamente destinati al Ponte sullo Stretto, per far fronte all’emergenza causata dal ciclone Harry.

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, Sinistra Italiana propone di destinare le risorse previste per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione e al supporto delle zone colpite, in particolare la Sicilia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto

Argomenti discussi: Ciclone Harry devasta il Sud: richiesta emergenza nazionale per i danni; Maltempo e danni dal ciclone Harry, la proposta di Sinistra Italiana: Ricostruiamo con i soldi del ponte sullo Stretto; Sicilia sfregiata dal ciclone Harry: ora è caccia ai fondi, mano libera ai sindaci; Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite.

Emergenza Harry: Più soldi e meno carte. I sindaci della costa jonica vogliono correreUna settimana fa il ciclone Harry colpiva duramente tutta la zona jonica. Siamo tornati su quel litorale dopo l'intervento del consiglio dei ministri che ha ... rtp.gazzettadelsud.it

Cento milioni di euro per fronteggiare Harry. Il Consiglio dei Ministri ha deliberatoROMA, 26 Gennaio 2026 - Arrivano i soldi per il ciclone Harry. Il Consiglio dei ministri ha, difatti, deliberato lo stato di emergenza e un primo ... radiortm.it

#Ciclone #Harry in #Calabria, nuove somme per la ricostruzione ed i risarcimenti - facebook.com facebook

Chi dice no all’Ice. I danni del ciclone Harry. Le canzoni di Sanremo x.com