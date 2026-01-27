Danni del ciclone Harry in Sicilia la Regione approva aiuti per 40,8 milioni | niente canoni per balneari e pedaggio autostradale per i residenti a Catania e Messina

La Sicilia ha approvato un pacchetto di aiuti di circa 40,8 milioni di euro per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry. La legge regionale permette interventi urgenti, escludendo canoni e pedaggi per residenti di Catania e Messina. Questa misura mira a sostenere le comunità colpite e facilitare il recupero delle zone maggiormente danneggiate.

Per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, il Parlamento siciliano questo pomeriggio ha approvato la legge d'iniziativa governativa che stanzia 40,836 milioni di euro. Venti milioni sono assegnati alla Protezione civile, 5 milioni al fondo di solidarietà per la pesca, 5 milioni per gli interventi di competenza del dipartimento regionale dell'agricoltura. Per quest'anno i balneari non pagheranno i canoni demaniali, quantificati in 10,036 milioni, previsti per finalità turistico-ricreativa, sportiva, nautica da diporto, cantieristica navale ricadenti nelle aree portuali colpite dal ciclone.

