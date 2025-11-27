Un felice ritorno alle origini della serie cominciata ormai 10 anni fa
D opo un’attesa infinita, da oggi su Netflix sono disponibili i primi 4 episodi dell’ultima stagione della serie cult Stranger Things 5. Una partenza da dieci e lode che regala molte sorprese e, soprattutto, un gradito ritorno alle meravigliose origini della storia. Nessuna divagazione o sottotrame improbabili ma puro divertimento ad altissimo livello. Il merito è di un cast più affiatato che mai e per la complessità emotiva della trama, che è diventata adulta come i suoi protagonisti. I prossimi 3 episodi arriveranno su Netflix il 25 dicembre – mentre il gran finale uscirà il 1 gennaio 2026. I Duffer Brothers, registi di Stranger Things 5: «Ora capirete cosa è il sottosopra» X Leggi anche › Da stanotte su Netflix i primi 4 episodi di “Stranger Things 5”: comincia il lungo finale della serie Stranger Things 5 Volume 1 su Netflix streaming: trama primi 4 episodi quinta stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
Anche Diletta Leotta legge La Sicilia ? «Sono felice di annunciare il ritorno de La Sicilia nelle edicole di Milano e Roma» - facebook.com Vai su Facebook
Felice Mazzù, il ritorno del “professore calabrese” nel calcio belga: all’OH Leuven per una nuova sfida salvezza Vai su X
Mafia: Terra Madre, gli sviluppatori discutono sul ritorno della serie alle sue origini - IGN First - Per chiudere la nostra cover story "IGN First" dedicata a Mafia Terra Madre proponiamo un'intervista con Nick Baynes, presidente dello studio Hangar 13, e Alex Cox, game director; in loro compagnia ... Riporta it.ign.com
Battlefield 6: il ritorno alle origini, tra distruzione, classi e campagna single player - Sembra passato un secolo da quando l'uscita del nuovo Call of Duty e quella di Battlefield erano i due appuntamenti chiave dell'anno. Secondo multiplayer.it