27 nov 2025

D opo un’attesa infinita, da oggi su Netflix sono disponibili i primi 4 episodi dell’ultima stagione della serie cult Stranger Things 5. Una partenza da dieci e lode che regala molte sorprese e, soprattutto, un gradito ritorno alle meravigliose origini della storia. Nessuna divagazione o sottotrame improbabili ma puro divertimento ad altissimo livello. Il merito è di un cast più affiatato che mai e per la complessità emotiva della trama, che è diventata adulta come i suoi protagonisti. I prossimi 3 episodi arriveranno su Netflix il 25 dicembre – mentre il gran finale uscirà il 1 gennaio 2026. I Duffer Brothers, registi di Stranger Things 5: «Ora capirete cosa è il sottosopra» X Leggi anche › Da stanotte su Netflix i primi 4 episodi di “Stranger Things 5”: comincia il lungo finale della serie Stranger Things 5 Volume 1 su Netflix streaming: trama primi 4 episodi quinta stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un felice ritorno alle origini della serie cominciata ormai 10 anni fa

