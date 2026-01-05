Il Velodromo riapre al pubblico ma non ancora alle bici | Il ciclismo sfrattato dal calcio
Il Velodromo riapre al pubblico, ma solo per eventi legati al calcio. La struttura, storicamente dedicata al ciclismo, resta temporaneamente chiusa per questa disciplina. Un ritorno al pubblico che segna una nuova fase, anche se l’attività ciclistica non è ancora ripresa. La riapertura rappresenta un passo importante, ma evidenzia ancora la distanza tra le diverse esigenze sportive e la gestione degli impianti.
Il Velodromo riapre le porte al pubblico per il calcio, ma resta chiuso allo sport per il quale era stato costruito, ovvero il ciclismo. Un paradosso che fa storcere il naso e che viene esplicitato in una lunga lettera aperta di Alessandro Mansueto, presidente dell'associazione sportiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
