ciclismo su pista vece e cenci in semifinale nel keirin agli europei fuori predomo e moro tra gli uomini

Questa mattina, nel velodromo di Konya, si sono svolte le qualificazioni del keirin agli Europei di ciclismo su pista. Vece e Cenci sono passati in semifinale, mentre Predomo e Moro sono usciti. Ora si aspetta il pomeriggio, quando si assegneranno gli ultimi titoli della rassegna europea.

Si è conclusa poco fa la mattinata dell’ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. In attesa del pomeriggio, nel quale verranno assegnate gli ultimi quattro titoli della rassegna europea, nel velodromo di Konya, in Turchia, sono andate in scena le qualificazioni del keirin maschile e femminile. Andiamo a scoprire i risultati finali e chi ha guadagnato l’accesso alle semifinali. In campo femminile, entrambe le italiane al vai sono riuscite a qualificarsi per il turno successivo, seppur con percorsi diversi. A Miriam Vece è bastato il primo posto nella quarta batteria per accedere alla semifinale, davanti all’olandese Kimberly Kalee. 🔗 Leggi su Oasport.it

