LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Vece e Cenci in semifinale nel keirin eliminati Moro e Predomo

Questa mattina a Grenoble si sono svolte le gare di ciclismo su pista agli Europei 2026. Vece e Cenci sono riusciti ad arrivare in semifinale nel keirin, mentre Moro e Predomo sono stati eliminati. La giornata prosegue con altre sfide in programma, e gli appassionati restano sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48 Per il momento è tutto amici di OA Sport, la DIRETTA LIVE degli europei di ciclismo su pista termina momentaneamente qui. Appuntamento alle 12.30, quando riprenderanno le gare. 11.45 Si chiude qui, la prima sessione di gare. L’Italia sorrie nel keirin femminile, con Vece e Cenci in semifinale. Eliminati, invece, in quello maschile Predomo e Moro. Nella seconda sessione, oltre a semifinali e finali del keirin, assisteremo alla madison femminile e a quella maschile. 11.44 Questi, invece, i semifinalisti del keirin maschile: 93 NED LAVREYSEN Harrie 11 BEL NULENS Lowie 35 FRA DERACHE Tom 49 GER SPIEGEL Luca 54 GBR RICHARDSON Matthew 32 FRA HELAL Rayan 99 NOR PETTERSEN Tim Edvard Mechtchanski H 22 CZE PETERKA David 60 GBR LEDINGHAM-HORN Harry 155 AIN KALACHNIK Nikita 157 AIN KIRILTSEV Nikita 68 HUN Lovassy Patrik Romeo 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Vece e Cenci in semifinale nel keirin, eliminati Moro e Predomo Approfondimenti su Europei 2026 LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Vece e Cenci in semifinale nel keirin, ora Predomo e Moro agli spareggi Gli Europei di ciclismo su pista sono in pieno svolgimento e le gare si fanno sempre più emozionanti. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bene Vece nel keirin femminile, ripescaggi per Cenci, Moro e Predomo Questa mattina le gare degli Europei di ciclismo su pista sono ripartite con le donne protagoniste. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. campionati europei ciclismo su strada-Drome Ardeche 2025 Ultime notizie su Europei 2026 Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e Venturelli; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo quarta nell’Omnium; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e VenturelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Vi ... oasport.it LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri per stupire nella madisonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata degli ... oasport.it Grande giornata per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in Turchia! Miriam Vece conquista la medaglia d’argento nel chilometro da fermo, mentre Federica Venturelli sale sul podio nell’inseguimento individuale, portando a casa il suo secondo facebook LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: attesa per Simone Consonni nell’omnium - x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.