Nella giornata conclusiva degli Europei di ciclismo su pista a Konya, Italia conquista un bronzo importante nel madison femminile. Venturelli e Balsamo portano a casa una medaglia che mancava da tempo, dimostrando grinta e determinazione in una gara combattuta fino all’ultimo giro. La loro prestazione sottolinea il buon stato di forma delle ragazze azzurre in vista delle prossime competizioni.

L'ultima giornata degli europei di ciclismo su pista disputati a Konya propone un risultato significativo per l'Italia nel madison femminile. Federica Venturelli ed Elisa Balsamo hanno guidato una prestazione solida e coordinata, in grado di trasformare una gestione tattica accurata in una conquista di bronzo che aggiunge valore al medagliere nazionale. La gara ha mostrato un andamento intenso, con una risposta efficace delle atlete italiane agli sprint chiave. L’ultimo sprint è risultato decisivo, permettendo di aggiudicarsi 10 punti e assicurare la posizione sul podio, sorpassando Francia e Germania. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bronzo europeo per Venturelli e Balsamo nella madison di ciclismo su pista

Nella finale della madison agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo.

Oggi a Konya si chiude il campionato europeo di ciclismo su pista.

