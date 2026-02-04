Europei su pista di Konya doppio argento per l’Italia | Vece nel chilometro Venturelli nell’inseguimento

Due medaglie d’argento per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista a Konya. Miriam Vece si ferma a un passo dal primo posto nel chilometro da fermo, mentre Federica Venturelli conclude al secondo posto nell’inseguimento individuale. Entrambe portano a casa un risultato importante in una giornata ricca di emozioni.

Prosegue il bottino azzurro agli Europei di ciclismo su pista in corso a Konya. Nella quarta giornata di gare, l'Italia festeggia un doppio argento grazie alle prestazioni di Miriam Vece e Federica Venturelli, protagoniste rispettivamente nel chilometro con partenza da fermo e nell'inseguimento individuale femminile.

Miriam Vece conquista il secondo posto nel chilometro da fermo agli Europei di ciclismo su pista a Konya.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: la finale della velocità maschile sarà Lavreysen-RichardsonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:11 La russa Ekaterina Evlanova perde terreno in progressione ed è seconda con 1:05.149. 17:08 L'olandese ... oasport.it

Europei su pista, Miriam Vece d’argento nel chilometro a KonyaArriva un podio per la Nazionale italiana agli Europei di ciclismo su pista di Konya: Miriam Vece conquista l’argento nel chilometro da fermo, confermandosi tra ... sportface.it

Continua l'appassionante avventura della nostra Nazionale di Ciclismo su Pista agli Europei di Konya. Con un tempo incredibile il nostro Renato Favero rimonta il suo avversario e si va a prendera una grande medaglia di bronzo che rimpingua il medagliere. - facebook.com facebook

È BRONZO! Agli Europei di ciclismo su pista di Konya arriva un bellissimo podio nell’inseguimento individuale maschile, dove Renato Favero domina la finale per il terzo posto! #ItaliaTeam @Federciclismo x.com