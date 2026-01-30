Europei di ciclismo su pista a Konya | l’Italia ha chance di podio

Dal 1° al 5 febbraio 2026, il velodromo di Konya ospiterà i Campionati Europei di ciclismo su pista. L’Italia si prepara a sfidare le altre nazionali in una competizione che vale molto, anche in vista dei Mondiali. La squadra azzurra punta a conquistare un podio, sfruttando questa occasione per testare le proprie forze e migliorare le prestazioni. La gara sarà un banco di prova importante per tutti, con gli atleti italiani che si presentano con buone possibilità di ottenere risultati significativi.

L'Italia si presenta alla competizione con una formazione più "leggera" rispetto al passato, senza alcuni dei nomi più affermati del panorama internazionale. Questo è dovuto al fatto che molti azzurri sono concentrati sulla stagione su strada, ma nonostante questo la squadra guidata ai commissari punta a ottenere risultati significativi nei vari test di Konya. L'Italia schiera un gruppo di circa 20 atleti tra uomini e donne, con un mix di esperienza e giovani pronti ad emergere.

