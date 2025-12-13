Il programma dell' UAE Team Emirates-XRG | Pogacar e Del Toro al Tour Almeida al Giro

Il programma della UAE Team Emirates-XRG per il 2026 rivela le principali partecipazioni dei suoi capi squadra, tra conferme e novità. Tadej Pogacar, insieme a Del Toro e Almeida, si prepara a sfide importanti come il Tour e il Giro di Roma, mantenendo intatta la volontà di vincere. Un calendario ricco di obiettivi e ambizioni per la stagione prossima.

Roma, 13 dicembre 2025 - Tante conferme, qualche novità ma soprattutto la solita voglia di vincere: Tadej Pogacar ha diramato il programma del suo 2026, cosa che la sua UAE Team Emirates-XRG ha fatto anche per il resto dei propri capitani. Il programma di Pogacar e le dichiarazioni. Lo sloveno aprirà la stagione alla Strade Bianche 2026, il 7 marzo prima di ridare la caccia alla Milano-Sanremo 2026 ( 21 marzo ). Poi sarà la volta del Giro delle Fiandre 2026 ( 5 aprile ) e della Parigi-Roubaix 2026 ( 12 aprile ), un altro obiettivo chiave per la propria carriera. Si prosegue con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 ( 26 aprile ), con la Amstel Gold Race 2026 e la Freccia Vallone 2026 che dunque dovrebbero saltare. Sport.quotidiano.net Il programma dell'UAE Team Emirates-XRG: Pogacar e Del Toro al Tour, Almeida al Giro - A sorpresa il messicano affiancherà alla Grande Boucle lo sloveno, che vota Parigi- sport.quotidiano.net

UAE. ALMEIDA CAPITANO PER GIRO E VUELTA, DEL TORO AL TOUR CON POGACAR - Tutte le tessere sono state messe al loro posto e la UAE Emirates XRG ha annunciato oggi i programmi dei suoi leader per la prossima stagione. tuttobiciweb.it

