Avengers Doomsday il trailer che ha visto solo chi è andato al cinema | il ritorno clamoroso di Chris Evans

Solo chi è stato al cinema ha potuto scoprire il trailer esclusivo di Avengers Doomsday. Il ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America si prepara a sorprendere il Marvel Cinematic Universe, con un film diretto dai fratelli Russo. L’attesa è alta e il segreto è stato svelato in modo speciale, lasciando i fan italiani e non solo con l’adrenalina alle stelle.

Il segreto di Pulcinella del Natale nerd 2025 è finalmente stato svelato: con l'arrivo in sala, mercoledì 17 dicembre, di Avatar – Fuoco e Cenere, molti spettatori – sì, anche in Italia – hanno potuto assistere al primo esclusivo trailer di Avengers Doomsday, che anticipa il più clamoroso dei ritorni nel Marvel Cinematic Universe: Chris Evans vestirà infatti di nuovo i panni di Steve Rogers – Captain America, nel film diretto dai fratelli Russo. Il breve sneak peek – non distribuito ufficialmente online – come ci racconta Variety, mostra l'amato Vendicatore, in un setting bucolico, scendere dalla sua iconica moto, per poi entrare in una dimora di campagna e osservare ammirato il proprio iconico costume, per poi prendere in braccio un neonato, presumibilmente il figlio avuto con l'amata Peggy Carter.

