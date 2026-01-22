Noioso e stupido | per la critica il nuovo film con Chris Pratt è già uno dei peggiori dell' anno

Mercy: Sotto Accusa è il nuovo film fantascientifico con Chris Pratt e Rebecca Ferguson, che affronta la lotta di un uomo contro l'intelligenza artificiale. In uscita nelle sale, il film ha già ricevuto commenti critici molto severi, considerato da alcuni tra i peggiori dell'anno. Le recensioni, ora disponibili dopo la revoca dell'embargo, evidenziano un giudizio negativo sulla qualità della pellicola.

Mercy: Sotto Accusa, nuovo film fantascientifico con Pratt protagonista e Rebecca Ferguson, incentrato sulla lotta di un uomo contro l'intelligenza artificiale, non è piaciuto particolarmente ai critici Mercy: Sotto Accusa, il nuovo thriller fantascientifico con Chris Pratt (Guardiani della Galassia) e Rebecca Ferguson (Dune), esce oggi nelle sale e ora che l'embargo sulle recensioni è stato revocato sono emersi i primi impietosi giudizi della critica. Nel film, Pratt interpreta un detective di nome Chris Raven che viene accusato dell'omicidio della moglie e ha solo 90 minuti per presentare la sua difesa e provare la sua innocenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

