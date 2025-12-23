Chris Hemsworth è stato molto aperto riguardo ai problemi di salute che lui e la sua famiglia hanno affrontato negli ultimi anni. Ora sta raccontando quella parte della sua vita. per saperne di più. In un nuovo documentario intitolato A Road Trip to Remember, Chris Hemsworth accompagna suo padre in un viaggio alla scoperta della sua malattia di Alzheimer in fase avanzata. L’attore ha parlato dell’esperienza della sua famiglia con questa malattia neurodegenerativa in un’intervista al podcast On Purpose di Jay Shetty. Ha raccontato nuovamente di come, durante le riprese della serie Limitless, abbia scoperto di avere due copie del gene Apolipoproteina E (APOE). 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Chris Hemsworth parla dei sintomi dell’Alzheimer del padre

