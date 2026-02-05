Chivu esplode in conferenza | Siamo in semifinale e ci criticate non capite niente di calcio I tifosi Inter ancora sotto shock

Chivu ha perso le staffe in conferenza stampa, rispondendo a chi lo criticava. «Siamo in semifinale e ci criticano, non capite niente di calcio», ha detto l’allenatore nerazzurro con voce dura. I tifosi dell’Inter sono ancora sotto shock, mentre la squadra continua a puntare sulla determinazione e l’impegno su più fronti.

Un nuovo capitolo della stagione nerazzurra mette in evidenza una filosofia di squadra orientata all'impegno continuato su più fronti. L'obiettivo è partecipare attivamente a ogni competizione, senza risparmiarsi, mettendo al centro la gestione delle energie in un calendario particolarmente serrato. La semifinale di Coppa Italia si presenta come una tappa cruciale, in una stagione caratterizzata da una sfida continua tra logistica, resistenza fisica e ambizione sportiva. La qualificazione alla semifinale conferma una disposizione mentale che preferisce affrontare ogni impegno con determinazione, anche quando l'impegno è intenso.

