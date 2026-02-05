Chivu sbotta in conferenza | Siamo in semifinale e ci criticate allora non capisco un ca… di calcio Tifosi Inter ancora traumatizzati

Durante la conferenza stampa, Cristian Chivu si è lasciato andare a una reazione dura, dopo le critiche arrivate nonostante la qualificazione in semifinale. Il difensore romeno ha detto chiaramente di non capire le polemiche e si è mostrato infastidito dalle voci che circolano tra tifosi e media. I tifosi nerazzurri, ancora scossi, seguono con attenzione ogni dichiarazione, sperando in un ritorno alla serenità.

Inter, show di Chivu in conferenza: Io non capisco proprio più un c***o di calcioShow di Cristian Chivu in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia col Torino. All'allenatore nerazzurro è stata posta una domanda. tuttomercatoweb.com

Chivu sbotta dopo Inter-Torino: Siamo in semifinale e criticate? Io non capisco più un c*zzo…La vittoria di Coppa Italia contro il Torino fa sorridere Chivu che vede l'Inter in semifinale e in corsa su tutti i fronti ... fanpage.it

