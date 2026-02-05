Chivu sbotta in conferenza | Siamo in semifinale e ci criticate allora non capisco un ca… di calcio Tifosi Inter ancora traumatizzati
Durante la conferenza stampa, Cristian Chivu si è lasciato andare a una reazione dura, dopo le critiche arrivate nonostante la qualificazione in semifinale. Il difensore romeno ha detto chiaramente di non capire le polemiche e si è mostrato infastidito dalle voci che circolano tra tifosi e media. I tifosi nerazzurri, ancora scossi, seguono con attenzione ogni dichiarazione, sperando in un ritorno alla serenità.
Sabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A. Per la Roma la Champions è l’obiettivo minimo» Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Sabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A. Per la Roma la Champions è l’obiettivo minimo» Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo Del Piero: «Inter o Milan per lo scudetto? Così la Juve può tornare in corsa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Chivu Inter
Chivu sbotta dopo Inter-Torino: “Siamo in semifinale e criticate? Io non capisco più un c*zzo…”
Chivu esplode dopo la vittoria contro il Torino.
Chivu Inter, la risposta alle critiche: «Ci davano per finiti, ma siamo ancora lì»
Dopo la sconfitta contro il Liverpool, il tecnico dell'Inter Chivu risponde alle critiche, sottolineando la solidità del gruppo e la volontà di continuare a lottare sia in Serie A che in Champions.
Ultime notizie su Chivu Inter
Argomenti discussi: Chivu sbotta dopo Inter-Torino: Siamo in semifinale e criticate? Io non capisco più un c*zzo...; Chivu sbotta dopo Inter-Torino: Si parlerà della semifinale prima del derby? Non capisco più un ca**o di calcio; Inter in semifinale di Coppa Italia, Chivu sbotta: Io non capisco nulla? Puntiamo a tutto; Le vittoria in Coppa Italia contro il Torino e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso.
Inter, show di Chivu in conferenza: Io non capisco proprio più un c***o di calcioShow di Cristian Chivu in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia col Torino. All'allenatore nerazzurro è stata posta una domanda. tuttomercatoweb.com
Chivu sbotta dopo Inter-Torino: Siamo in semifinale e criticate? Io non capisco più un c*zzo…La vittoria di Coppa Italia contro il Torino fa sorridere Chivu che vede l'Inter in semifinale e in corsa su tutti i fronti ... fanpage.it
I 1.019 tifosi del #Torino ieri a Monza contro l'#Inter (Coppa Italia). Passa l'Inter, ma tanto calore dei tifosi ospiti facebook
#Bonny decisivo, Kamate che debutto: Inter-Torino scatena i tifosi tra ironie e meme x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.