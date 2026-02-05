Chivu e Mahmood tedofori olimpici nel centro di Milano per le Olimpiadi invernali

Questa mattina, nel cuore di Milano, Cristian Chivu e Mahmood hanno portato la torcia olimpica in piazza Duomo. I due hanno percorso le strade affollate, consegnando simbolicamente il testimone alle persone presenti. La cerimonia ha attirato molti cittadini e tifosi, emozionati di vedere da vicino i simboli delle prossime Olimpiadi invernali.

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu e il cantante Mahmood tedofori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ecco la torcia dei Giochi portata in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chivu e Mahmood tedofori olimpici nel centro di Milano per le Olimpiadi invernali Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Olimpiadi, da Chivu e Buonfiglio fino a Cracco e Mahmood: ecco i tedofori vip che sfileranno a Milano oggi 5 febbraio Questa mattina Milano si riempie di personaggi famosi che partecipano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026: tra i 50 tedofori anche un cellinese La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: L'Olimpiade si accende: la fiaccola a Milano. Pausini, l'inno e tutti i segreti della cerimonia d'apertura; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: Mahmood ultimo tedoforo in Piazza Duomo - Mahmood ultimo tedoforo in Piazza Duomo; La giornata della fiamma a Milano. Contestazioni in Statale, l'ingresso in piazza Duomo con Mahmood; Milano-Cortina 2026, l’albergatore milanese: Partiti con aspettative e tariffe molto alte, ma la realtà è molto diversa. Olimpiadi, da Chivu e Buonfiglio fino a Cracco e Mahmood: ecco i tedofori vip che sfileranno a Milano oggi 5 febbraioTanti volti noti dei mondi dello sport e dello spettacolo porteranno la Fiamma olimpica nella penultima tappa prima dell’inaugurazione. msn.com Tra spettacolo, musica e cucinaPer quanto riguarda il mondo dello spettacolo la prima tedofora sul suolo meneghino dovrebbe essere la cantant ... ilgiorno.it Sorpresa Bonny, Yildiz in panchina e… Ecco le formazioni ufficiali delle italiane in Champions INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu. JUVENTUS (4-2 facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.