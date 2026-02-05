Chivu e Mahmood tedofori olimpici nel centro di Milano per le Olimpiadi invernali

Questa mattina, nel cuore di Milano, Cristian Chivu e Mahmood hanno portato la torcia olimpica in piazza Duomo. I due hanno percorso le strade affollate, consegnando simbolicamente il testimone alle persone presenti. La cerimonia ha attirato molti cittadini e tifosi, emozionati di vedere da vicino i simboli delle prossime Olimpiadi invernali.

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu e il cantante Mahmood tedofori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ecco la torcia dei Giochi portata in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

