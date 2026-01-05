All' Uci cinema Luxe di Megalò Semplice cliente il film sulla storia di Mario Magnotta
Il film “Semplice Cliente” di Alessio De Leonardis racconta la storia di Mario Magnotta, bidello aquilano. La proiezione si terrà all'Uci Cinema Luxe di Megalò, Chieti, lunedì 12 e martedì 13 gennaio. Un’occasione per conoscere un esempio di vita semplice e autentica, attraverso una narrazione che invita alla riflessione sulla quotidianità e sui valori di umanità.
Si chiama “Semplice Cliente" il film di Alessio De Leonardis sulla storia del bidello aquilano Mario Magnotta, che sarà proiettato all'Uci cinemas Luxe del centro commerciale Megalò, a Chieti, lunedì 12 e martedì 13 gennaio. “Semplice Cliente” è prima di tutto una favola. La storia di Mario è un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
