China open to more practical cooperation strategic coordination with Laos

La Cina apre alla collaborazione con Laos. Xi Jinping ha detto che è disposto a rafforzare lo scambio pratico e la coordinazione strategica tra i due paesi. Le parole del presidente cinese arrivano in un momento in cui i rapporti tra i due governi sembrano voler intensificarsi, senza grandi annunci, ma con l’obiettivo di lavorare insieme su diversi fronti.

BEIJING, Feb 5 (Reuters) - China is willing to deepen practical cooperation and strengthen strategic coordination with Laos, President Xi Jinping said to Laos President Thongloun Sisoulith in a message, state news agency Xinhua reported.

