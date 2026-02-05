La Cina ha ribadito il suo dissenso contro il piano degli Stati Uniti per un blocco commerciale sui minerali critici. Il governo cinese sostiene che gli Stati Uniti vogliono imporre regole attraverso piccoli gruppi, minando così l’ordine economico e commerciale internazionale. La proxy tra le due superpotenze si fa sentire con durezza, mentre l’attenzione globale si concentra sulle tensioni nel settore delle risorse strategiche.

BEIJING, Feb 5 (Reuters) - China opposes any country undermining the international economic and trade order through rules imposed by small groups, the Chinese foreign min. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - China criticises US plan for critical minerals trade bloc

Approfondimenti su China US

Oggi a Washington si riuniscono oltre 50 paesi per discutere di come ridurre la dipendenza dalla Cina sulle materie prime critiche.

Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato che Australia, India e altri Paesi saranno invitati a partecipare a un incontro dei ministri delle finanze del G7 dedicato ai minerali critici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

US Secy Rubio touts critical minerals trade bloc aimed at countering China

Ultime notizie su China US

China criticises US plan for critical minerals trade blocBEIJING, Feb 5 (Reuters) - China opposes any country undermining the international economic and trade order through rules imposed by small groups, the Chinese foreign ministry said on Thursday, after ... msn.com