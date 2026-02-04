US hosts countries for talks to weaken China’s grip on critical minerals

Oggi a Washington si riuniscono oltre 50 paesi per discutere di come ridurre la dipendenza dalla Cina sulle materie prime critiche. L'obiettivo è trovare strategie per aumentare la produzione e l'accesso a queste risorse, viste come fondamentali per l'industria e la tecnologia. L'incontro arriva in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Cina, e mette sul tavolo proposte pratiche per rafforzare le filiere di approvvigionamento.

The gathering comes after President Donald Trump on Monday launched a strategic stockpile of critical minerals, called Project Vault, backed by $10 billion in seed funding from the U.S. Export-Import Bank and $2 billion in private funding. South Korea, India, Thailand, Japan, Germany, Australia, and the Democratic Republic of Congo are among countries attending the Washington meeting, though the U.S. has not released a full list. Beijing's expanded export controls on rare earths last year caused production delays and shutdowns for auto manufacturers in Europe and the U.S., and a China-generated glut of lithium has stalled plans to expand production in the U.

