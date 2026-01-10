Bessent says Australia India invited to G7 meeting on critical minerals
Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato che Australia, India e altri Paesi saranno invitati a partecipare a un incontro dei ministri delle finanze del G7 dedicato ai minerali critici. L’appuntamento mira a rafforzare la cooperazione internazionale su risorse strategiche fondamentali per l’economia globale. La partecipazione di questi paesi sottolinea l’importanza crescente delle risorse minerarie nel contesto delle sfide energetiche e tecnologiche mondiali.
SAVAGE, Minnesota, Jan 9 (Reuters) - U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said Australia and several other countries would join a meeting of finance ministers from the G. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
