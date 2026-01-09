Chi sono Alessia Cacciotti Navarro moglie di Pino Insegno e l’ex Roberta Lanfranchi

Alessia Cacciotti Navarro è nota per essere la moglie di Pino Insegno, noto attore e doppiatore italiano. In passato, è stata sposata con Roberta Lanfranchi. La sua vita privata ha attirato l’attenzione dei media, ma al momento si concentra sulla sua famiglia e sui progetti personali.

Alessia Cacciotti Navarro è la moglie di Pino Insegno, sposata in seconde nozze dopo la fine del matrimonio con l’ex Roberta Lanfranchi. Il conduttore sarà oggi tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Cori in provincia di Latina nel 1979, nutre sin da bambina una passione per la recitazione: abbandonati gli studi universitari, si dedica al mondo dello spettacolo, dove ha impersonato ruoli importanti, come quello di Frida Kalho. Al cinema ha nei film Hope Lost e The Sweepers. La 46enne è conosciuta anche come doppiatrice, avendo prestato la voce nelle pellicole La Favorita e The Pacific Rim tra le tante produzioni nelle quali risulta accreditata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono Alessia Cacciotti Navarro moglie di Pino Insegno e l’ex Roberta Lanfranchi Leggi anche: In che rapporti sono oggi Pino Insegno e l’ex moglie Roberta Lanfranchi? Leggi anche: Chi è l’ex moglie di Pino Insegno, Roberta Lanfranchi e la separazione dolorosa: “Oggi non ci sentiamo più” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Chi sono Alessia Cacciotti Navarro, moglie di Pino Insegno, e l’ex Roberta Lanfranchi - Alessia Cacciotti Navarro è la moglie di Pino Insegno, sposata in seconde nozze dopo la fine del matrimonio con l’ex Roberta Lanfranchi. msn.com

Roberta Lanfranchi e Alessia Navarro, chi sono ex moglie e moglie di Pino Insegno/ I 4 figli del conduttore - Chi sono Roberta Lanfranchi e Alessia Navarro, ex moglie e moglie di Pino Insegno: dai due matrimoni il conduttore ha avuto 4 figli Pino Insegno, chi è l’ex moglie Roberta Lanfranchi e i figli ... ilsussidiario.net

Alessia Navarro, chi è la moglie di Pino Insegno: lavoro, figli, età/ “Ecco come ci siamo conosciuti” - Pino Insegno, la moglie Alessia Navarro, attrice e doppiatrice, l’amore nato sul set, il matrimonio nel 2012 e i figli Alessandro e Valerio. ilsussidiario.net

UNA NEW ENTRY DA ANYTIME... SCOPRIAMO CHI È: Ciao sono Alessia! Sono una Dietista e aiuto le persone a migliorare il proprio stile di vita attraverso un’alimentazione consapevole, equilibrata e sostenibile Mi occupo di nutrizione sportiva, gestio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.