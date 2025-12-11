Chi è il marito di Roberta Lanfranchi dopo l’ex Pino Insegno Emanuele Del Greco | All’inizio era un orso

Roberta Lanfranchi ha condiviso momenti significativi della sua vita con due uomini importanti: Pino Insegno, suo ex marito, ed Emanuele Del Greco, suo attuale compagno. In questo articolo scoprirai chi è Emanuele Del Greco, il marito di Lanfranchi, e come il loro rapporto si sia evoluto nel tempo, partendo da un inizio definito “come un orso”.

Gli uomini più importanti nella vita di Roberta Lanfranchi, da sempre attenta a tutelare la sua vita privata, sono stati certamente due, Pino Insegno ed Emanuele Del Greco. Con il primo è stata sposata per dieci anni, dal 1997 al 2007 (da ui ha avuto due figli), mentre il secondo è arrivato poco tempo dopo la separazione e le ha permesso di ritrovare la serenità sul piano sentimentale in un periodo in cui lei sembrava non crederci più. Dopo il matrimonio con l'ex marito Pino Insegno e due figli, nella vita di Roberta Lanfranchi arriva Emanuele Del Greco, conosciuto a lavoro. "A lavoro io salutavo sempre tutti con il sorriso mentre lui che era un mio autore aveva sempre quest'aria da orso" – ricorda Roberta.

