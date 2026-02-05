Chi ha voluto il ritorno delle Bella Twins?

Le Bella Twins sono tornate in WWE e vogliono conquistare di nuovo i titoli di coppia femminili. Dopo aver passato del tempo lontano dal ring, le due icone della disciplina sono rientrate con tanta grinta e obiettivi chiari. La loro presenza ha subito attirato l’attenzione dei fan, pronti a vederle competere per il titolo di Women’s Tag Team Champion.

Le due icone della disciplina sono tornate a calcare il ring WWE con una determinazione rinnovata e una chiara missione: puntare ai Women’s Tag Team Championship, attualmente detenuti dalla coppia formata da Rhea Ripley e Iyo Sky. Il ritorno, già annunciato nella scena delle dinamiche interne alla WWE, arriva dopo una Royal Rumble che ha visto il coinvolgimento delle Bella Twins, ponendo le basi per una stagione 2026 decisiva. Nel corso di NotSam Wrestling Live!, Brie Bella ha spiegato che inizialmente la porta della WWE sembrava chiusa. «Volevo tornare, ma ho creduto di non farcela; avevo iniziato a guardare al 2026 con un atteggiamento diverso», ha confessato, sottolineando che la ripresa delle trattative è arrivata in modo inaspettato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo quattro anni di assenza, Brie Bella è rispuntata sulla scena inaspettatamente alla Royal Rumble femminile di Riyadh.

Brie Bella torna in WWE dopo anni di assenza e subito fa parlare di sé.

