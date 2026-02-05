Le Bella Twins sono tornate in WWE e hanno subito attirato l’attenzione. La loro presenza cambia le carte in tavola nella divisione femminile, portando nuovo entusiasmo e qualche tensione tra i dirigenti. I fan sono già in fermento, curiosi di vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

il ritorno delle bella twins segna una svolta rilevante per la divisione femminile della wwe, intrecciando spettacolo e dinamiche dirigenziali. l’apparizione a sorpresa di Brie alla royal rumble e la successiva proposta di sfidare rhea ripley e iyo sky per i titoli di coppia hanno acceso nuovamente l’interesse, ponendo al centro della scena una gestione interna che ha influenzato l’evoluzione del team nel 2026. l’intervento dello stato maggiore ha rimesso in moto una trattativa che appariva chiusa, combinando motivazioni sportive e scelte strategiche. attraverso l’episodio di riunificazione sul ring, le due lottatrici hanno mostrato una volontà evidente di competere di nuovo, consolidando la presenza delle gemelle nello scenario principale della compagnia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Chi ha voluto il ritorno delle Bella Twins in WWE

Le Bella Twins sono tornate in WWE e vogliono conquistare di nuovo i titoli di coppia femminili.

Brie Bella torna in WWE dopo anni di assenza e subito fa parlare di sé.

