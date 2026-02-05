Chi ha fatto rimuovere il volto di Meloni dall’angelo di San Lorenzo in Lucina

Questa mattina si scopre che il volto di Giorgia Meloni è stato rimosso dalla cappella del Crocifisso a San Lorenzo in Lucina. A dare l’ordine non è il Vaticano, ma il Vicariato, che ha deciso di cancellare l’immagine della premier dalla parete dell’edificio religioso. La decisione ha sollevato molte polemiche tra chi vede in questa scelta una mancanza di rispetto. Per ora, nessuna spiegazione ufficiale da parte delle autorità religiose.

Non il Vaticano ma il Vicariato ha dato l’ordine di cancellare il volto di Giorgia Meloni dalla parete della Cappella del Crocifisso di San Lorenzo in Lucina. A dirlo, smentendo l’autore dell’affresco Bruno Valentinetti, è stato il parroco della basilica, monsignor Daniele Micheletti. «Abbiamo seguito l’indicazione del Vicariato di Roma. Quel volto era troppo divisivo. Come succede in Italia, si sono create subito due fazioni. Diciamo che quell’angelo piaceva al 48% di quelli che lo hanno visto, ma disturbava il 46% degli altri». Chissà cosa pensava il 6% mancante. «Andava rimosso perché andava rimosso».🔗 Leggi su Open.online

Il volto di Giorgia Meloni sull’angelo dell’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma è stato cancellato.

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, è spuntato un angelo con il volto di Giorgia Meloni.

