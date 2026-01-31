A San Lorenzo in Lucina spunta un angelo con la faccia di Giorgia Meloni | chi lo ha fatto?

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, è spuntato un angelo con il volto di Giorgia Meloni. La statua, comparsa durante un intervento di restauro, ha sorpreso i passanti e sollevato molte domande. Chi l’ha messa lì? Perché proprio quella figura? Al momento, nessuno ha rivendicato l’opera, e il mistero resta fitto.

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, a due passi da Piazza di Spagna, un recente intervento di restauro ha sollevato interrogativi e sorpresa. Uno degli angeli che affiancano il busto marmoreo di Umberto II di Savoia presenta ora un volto dai tratti sorprendentemente somiglianti a quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il monumento funebre del sovrano, accompagnato dall'iscrizione che ricorda come Umberto II "cristianamente rassegnato alla divina volontà" preferì l'esilio alla guerra civile, è vegliato da due angeli. Uno di essi non presenta più un cherubino dai tratti generici, ma una figura femminile alata che regge un cartiglio con disegnato lo Stivale, posta di fronte a un altro angelo che porge la corona al re in esilio.

