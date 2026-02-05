Chi era Simone De Cillia il maestro di snowboard morto nella valanga in Friuli | aveva 33 anni

Un maestro di snowboard di Tarvisio, Simone De Cillia, ha perso la vita ieri pomeriggio sul Monte Lussari. Era stato travolto da una valanga mentre sciava in zona. Aveva 33 anni. La caccia alle cause dell’incidente è ancora aperta, ma resta il dolore per la perdita di un appassionato di montagna.

Simone De Cillia, 33 anni, maestro di snowboard e fotografo di Tarvisio, è morto dopo essere stato travolto ieri pomeriggio da una valanga sul Monte Lussari. Nonostante i soccorsi tempestivi e le manovre di rianimazione, il giovane è deceduto in ospedale a Udine a causa dei gravissimi politraumi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi era Simone De Cillia, il maestro di snowboard morto nella valanga in Friuli: aveva 33 anniSimone De Cillia, 33 anni, maestro di snowboard e fotografo di Tarvisio, è morto dopo essere stato travolto ieri pomeriggio da una valanga sul Monte Lussari ... fanpage.it

Simone De Cillia travolto dalla valanga sul Lussari: il maestro di snowboard muore dopo ore di agonia in ospedale. Aveva 33 anniUDINE - Un'altra valanga, un altro intervento disperato dei soccorritori e un uomo che non ce l'ha fatta. È successo nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, quando un ... ilgazzettino.it

