Chi era Simone De Cillia il maestro di snowboard morto nella valanga in Friuli | aveva 33 anni

Un maestro di snowboard di Tarvisio, Simone De Cillia, ha perso la vita ieri pomeriggio sul Monte Lussari. Era stato travolto da una valanga mentre sciava in zona. Aveva 33 anni. La caccia alle cause dell’incidente è ancora aperta, ma resta il dolore per la perdita di un appassionato di montagna.

Simone De Cillia, 33 anni, maestro di snowboard e fotografo di Tarvisio, è morto dopo essere stato travolto ieri pomeriggio da una valanga sul Monte Lussari. Nonostante i soccorsi tempestivi e le manovre di rianimazione, il giovane è deceduto in ospedale a Udine a causa dei gravissimi politraumi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

