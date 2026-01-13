Morto Ueli Kestenholz chi era l'ex campione di snowboard travolto da una valanga sulle Alpi Svizzere

Ueli Kestenholz, ex campione svizzero di snowboard, è deceduto a causa di una valanga nelle Alpi Svizzere, nel Vallese, a circa 2.400 metri di quota. La tragedia si è verificata due giorni fa, suscitando attenzione sulla sicurezza in montagna e sui rischi legati alle attività outdoor nelle zone alpine.

