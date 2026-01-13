Morto Ueli Kestenholz chi era l'ex campione di snowboard travolto da una valanga sulle Alpi Svizzere
Ueli Kestenholz, ex campione svizzero di snowboard, è deceduto a causa di una valanga nelle Alpi Svizzere, nel Vallese, a circa 2.400 metri di quota. La tragedia si è verificata due giorni fa, suscitando attenzione sulla sicurezza in montagna e sui rischi legati alle attività outdoor nelle zone alpine.
Valanga a 2.400 metri nel Vallese: morto due giorni fa Ueli Kestenholz, ex campione svizzero di snowboard. Gravemente ferito, è deceduto in ospedale dopo i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Medaglia di bronzo alle Olimpiadi Ueli Kestenholz, snowboarder e sportivo estremo svizzero, è morto travolto da una valanga - Lo snowboarder, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1998 a Nagano, e sportivo estremo aveva 50 anni. bluewin.ch
Valanga sulle Alpi svizzere: muore l’ex campione di snowboard Ueli Kestenholz - 400 metri nel Vallese: morto due giorni fa Ueli Kestenholz, ex campione svizzero di snowboard. fanpage.it
