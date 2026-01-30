Pieter Mulier ha deciso di lasciare Alaïa, scatenando subito un via vai di voci nel mondo della moda. Tra sussurri e smentite, si parla già di un possibile arrivo da Versace, senza conferme ufficiali. La notizia fa discutere e alimenta le speculazioni, mentre l’ambiente resta in attesa di sviluppi.

L’addio di Pieter Mulier a Alaïa sta facendo chiacchierare tutto il mondo della moda. Un brusio continuo, fitto, quasi divertito, alimentato da quelle voci insistenti che rimbalzano da Parigi a Milano e che hanno il gusto irresistibile del pettegolezzo ben informato. Perché l’ipotesi di un suo approdo da Versace circola ormai come una confidenza sussurrata tra addetti ai lavori, una di quelle notizie non ancora ufficiali ma già sufficienti a infiammare conversazioni, analisi e previsioni sul futuro degli equilibri creativi del lusso. segna uno di quei passaggi che, nel sistema moda, non sono semplici avvicendamenti ma veri cambi di fase. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pieter Mulier lascia Alaïa e accende le voci su Versace

Approfondimenti su Pieter Mulier Alaïa

Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa.

L’incontro “Irpinia a Confronto” all’Auditorium Polo Giovani di Avellino ha riunito rappresentanti regionali per discutere di occupazione, fabbriche e servizi sanitari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pieter Mulier Alaïa

Argomenti discussi: La borsa bassotto, compatta quanto basta, è il nostro nuovo oggetto del desiderio; Le 6 tendenze per le scarpe con il tacco del 2026; Le 6 giacche di pelle con cui essere alla moda questo inverno 2026.

Pieter Mulier lascia Alaïa. Era direttore creativo della maison dal 2021Durante il suo mandato quinquennale, lo stilista belga ha lanciato best seller come le ballerine con suola di gomma e la borsa a spalla Le Teckel ... vogue.it

Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa. E qualcuno scommette già sul suo prossimo incaricoIntanto è già partito il giro di scommesse sul prossimo ruolo che assumerà. Si fanno sempre più forti i rumor che lo vorrebbero da Versace come successore di Dario Vitale, il direttore creativo che ha ... amica.it

La Torre Grimaldina di Palazzo Ducale a Genova sarà riaperta in primavera. Fu la prigione del pirata Dragut, Niccolò Paganini e Peter Mulier #ANSA - facebook.com facebook